Ночь оказалась трагической. С вечера враг трижды обстреливал Никопольщину.
Обратите внимание Ночью оккупанты ударили ракетой по Днепропетровщине: вспыхнул пожар
Что известно об обстреле Днепропетровщины
Так, враг направил тяжелую артиллерию на сам Никополь и Марганецкую громаду. К сожалению, погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Кроме этого, в результате обстрела повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто и несколько линий электропередач.
Последствия удара по Никопольщине / фото ОВА
Атака россиян на Днепропетровщину: что известно
- Напомним, что российские военные ночью 7 августа атаковали Днепропетровщину. Оккупанты ударили ракетой. Взрыв раздался в Синельниковском районе. В результате этого возник пожар, который спасатели потушили. Остальные последствия атаки выясняются. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
- Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что враг ударил ракетой по Покровской громаде.
- Также российская армия обстреляла Мировскую громаду Никопольщины. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях обстрела уточняется.
- В ночь на 30 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Целью врага были сельскохозяйственные активы. В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях. Так, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды": 2 из которых были уничтожены над Херсонщиной, 2 – на Днепропетровщине.
- Недавно оккупанты ударили по Днепру крылатыми ракетами, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и здание СБУ. Вместе с тем известно о пострадавших из-за этого удара. Среди пострадавших есть девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще две пострадавшие 20-летние девушки – акубаротравма. Или, другими словами, – контузия.
- Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, прямо-таки – это чудо, что нет погибших в результате обстрела и попадания.