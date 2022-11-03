В Кривом Роге враг атаковал энергетическую и водную инфраструктуры: есть серьезные разрушения

Российские оккупанты ночью на 3 ноября снова обстреливали Днепропетровскую область. Враг наделал немало бед для местного населения.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что эта ночь была напряженной, ведь враг снова совершил массовую атаку области.

Ранее Две ракеты попали по Кривому Рогу, разрушения большие, – Вилкул об атаке на город

Обстрелы инфраструктуры региона

В Кривом Роге под удар попали объекты энергетической и водной инфраструктуры. К сожалению, есть серьезные разрушения, так что несколько районов города остались без воды и света. Сейчас на месте происшествия работают все службы. Известно, что атаковали оккупанты дронами-камикадзе.

В то же время в Павлограде россияне попали в промышленное предприятие. Работы по восстановлению продолжаются.

Ночь не прошла без обстрелов Никопольщины. По общинам района оккупанты стреляли из тяжелой артиллерии. Поэтому загорелась АЗС. Огонь спасатели уже потушили. Вражеские снаряды также повредили жилые дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине в результате обстрела без света осталось более 1 тысячи семей. Энергетики пытаются возобновить поставки.

Последствия обстрелов Днепропетровской области / Фото из телеграмов Валентина Резниченко и Николая Лукашука

ВСУ уничтожили иранские дроны

Ночью наши военные ликвидировали четыре дрона-камикадзе иранского производства в небе над Днепропетровской областью.

Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе Shahed-136. Сбили их над Никопольским районом,

– рассказал Резниченко.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, обломки одного беспилотника повредили хозяйственное сооружение и сеновал на территории частного домовладения в Никопольском районе.

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