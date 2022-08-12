Днепропетровщину снова поливают огнем: пострадал ребенок

Ночью 12 августа Днепропетровщину снова обстреляли. Оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам

К сожалению, есть пострадавшие. Среди раненых – 12-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу.

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Лишь по одному Марганцу выпустили 40 реактивных снарядов

По Марганцу на Никопольщине били из "Градов" и выпустили 40 реактивных снарядов. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что пострадали три человека – двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик.

Кроме этого, в городе частично разрушены пятиэтажки, повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома, кафе, магазин, типография, несколько гаражей.

Между тем, в Никополе было около 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Задело 4 частных дома и легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Криворожском районе обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины и Большую Костромку. Ударили из "Ураганов". В селе повреждены 3 жилых дома и летняя кухня. К счастью, без жертв.

Последствия обстрелов Днепропетровщины: фото Николая Лукашука

В результате предварительного обстрела Днепропетровщины погибли 3 человека

В ночь на 11 августа россияне атаковали 4 района Днепропетровской области. Для обстрелов враг использовал "Грады", "Ураганы" и ракеты. Ночная атака унесла жизни 3 человек. Еще 9 получили ранения, среди которых 13-летняя девочка. 4 человека госпитализировали в больницу.

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