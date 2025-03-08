Навсегда 32: во время российского обстрела в Донецкой области погиб железнодорожник

Россия продолжает убивать мирных украинцев. В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб железнодорожник Сергей Григораж.

Ему было 32 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Мужчина во время атаки был дома

Сергей Григораж работал помощником машиниста.



Мужчина во время атаки был дома. Он арендовал квартиру.



"Выражаем соболезнования семье погибшего железнодорожника и окажем необходимую помощь", – написали в Укрзализныце.

Напомним, что в пятницу, 7 марта, россияне ударили по Доброполью. Они направили две баллистические ракеты по центру города.

Как только на место прибыли спецслужбы, был осуществлен еще один повторный обстрел.

В результате циничной атаки погибли по меньшей мере 11 мирных жителей. Еще 47 человек получили травмы, среди них – 7 детей.

Всего было повреждено 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибших мирных жителей в Доброполье. Вечная память!