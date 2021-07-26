Дело в том, что представители ОБСЕ находятся в плановых отпусках. Об этом в комментарии СМИ заявил Алексей Арестович.

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ТКГ не сможет собраться

Сейчас украинская сторона Трехсторонней контактной группы решает вопрос по организации внеочередных консультаций. Впрочем, провести одно из них уже 26 июля скорее всего уже не получится.

Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, потому что представители ОБСЕ еще в плановых отпусках,

– рассказал Алексей Арестович.

Спикер ТКГ также добавил: следующее заседание ТКГ запланировано аж на 26 августа.

Обратите внимание! Глава украинской ТКГ Леонид Кравчук находится в реанимации. Политику сделали операцию на сердце, сейчас он на аппарате ИВЛ.

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