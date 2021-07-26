Річ у тім, що представники ОБСЄ перебувають у планових відпустках. Про це у коментарі ЗМІ заявив Олексій Арестович.

До теми У ТКГ відреагували на обстріли з боку окупантів і поранення українських військових

ТКГ не зможе зібратися

Наразі українська сторона Тристоронньої контактної групи вирішує питання з організації позачергових консультацій. Втім, повести одне з них вже 26 липня скоріш за все вже не вийде.

Зараз питання вирішується. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ ще в планових відпустках,

– розповів Олексій Арестович.

Речник ТКГ також додав: наступне засідання ТКГ заплановане аж на 26 серпня.

Зверніть увагу! Голова української ТКГ Леонід Кравчук перебуває у реанімації. Політику зробили операцію на серці, наразі він на апараті ШВЛ.

Потужний обстріл 26 липня: головне