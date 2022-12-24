Как сообщают российские СМИ, Рогозин уже перевезен в Москву. Там ему сделают операцию, которую врачи так называемой "ДНР" сделать не смогли, пишет 24 канал.

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Какие ранения обнаружили у Рогозина

Как отмечают, эксглава "Роскосмоса" получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Через несколько дней ему сделают операцию в Москве.

Его помощник говорит, что у Рогозина было обнаружено проникающее ранение. Металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки неподалеку от позвоночника.

К слову, помощник также сообщил, что "никаких других ранений у него нет", не прокомментировав информацию о ягодичном ранении Рогозина.

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