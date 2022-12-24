Как сообщают российские СМИ, Рогозин уже перевезен в Москву. Там ему сделают операцию, которую врачи так называемой "ДНР" сделать не смогли, пишет 24 канал.
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Какие ранения обнаружили у Рогозина
Как отмечают, эксглава "Роскосмоса" получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Через несколько дней ему сделают операцию в Москве.
Его помощник говорит, что у Рогозина было обнаружено проникающее ранение. Металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки неподалеку от позвоночника.
К слову, помощник также сообщил, что "никаких других ранений у него нет", не прокомментировав информацию о ягодичном ранении Рогозина.
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Что известно об обстреле Донецка 21 декабря
- 21 декабря в оккупированном Донецке обстреляли кафе, где эксглава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения Есть информация о погибших, а также раненых. Российские телеграмм-каналы рассказывают, мол, кафе обстреляли ВСУ. Однако это традиционная риторика оккупантов, чтобы скрыть свои преступления и перебросить вину.
- Рогозин прокомментировал свое ранение, которое он получил при обстреле. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. Эксглава "Роскосмоса" утверждает, что в этом отеле проживал последние несколько месяцев.
- По его словам, металлический обломок вошел выше правой лопатки. Его ожидает операция. Рогозин также заявил, что при обстреле погиб его "боевой товарищ и помощник" Михаил Бридасов.
- На днях Госпогранслужба установила, что гражданин России Рогозин незаконно пересекла украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной территории в Донецкой области.