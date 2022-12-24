Як повідомляють російські ЗМІ, Рогозіна вже перевезли до Москви. Там йому зроблять операцію, яку лікарі так званої "ДНР" зробити не спромоглись, пише 24 канал.
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Які поранення виявили в Рогозіна
Як зазначають, ексглава "Роскосмосу" отримав контузію та осколкове поранення вище за праву лопатку. За кілька днів йому зроблять операцію у Москві.
Його помічник каже, що у Рогозіна виявили проникаюче поранення. Металевий уламок розміром 8 на 6 міліметрів увійшов вище за праву лопатку неподалік хребта.
До слова, помічник також повідомив, що "жодних інших поранень у Рогозіна немає", не прокоментувавши інформацію про сідничне поранення скандального окупанта.
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Що відомо про обстріл Донецька 21 грудня
- 21 грудня в окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Є інформація про загиблих, а також поранених. Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину.
- Рогозін прокоментував своє поранення, яке він отримав під час обстрілу. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. Ексглава "Роскосмосу" стверджує, що у тому готелі проживав останні декілька місяців.
- За його словами, металевий уламок увійшов вище за праву лопатку. На нього очікує операція. Рогозін також заявив, що під час обстрілу загинув його "бойовий товариш і помічник" Міхаіл Бридасов.
- Днями Держприкордонслужба встановила, що громадянин Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій території в Донецькій області.