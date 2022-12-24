Як повідомляють російські ЗМІ, Рогозіна вже перевезли до Москви. Там йому зроблять операцію, яку лікарі так званої "ДНР" зробити не спромоглись, пише 24 канал.

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Які поранення виявили в Рогозіна

Як зазначають, ексглава "Роскосмосу" отримав контузію та осколкове поранення вище за праву лопатку. За кілька днів йому зроблять операцію у Москві.

Його помічник каже, що у Рогозіна виявили проникаюче поранення. Металевий уламок розміром 8 на 6 міліметрів увійшов вище за праву лопатку неподалік хребта.

До слова, помічник також повідомив, що "жодних інших поранень у Рогозіна немає", не прокоментувавши інформацію про сідничне поранення скандального окупанта.

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