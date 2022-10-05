Об утрате сообщил председатель областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что погибшие до последнего были на своих рабочих местах и защищали город от захватчика.

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Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе. Отомстим за всех и каждого. Враг ответит за все! Расплата неизбежна,

– добавил глава ОВА.

Что известно о погибших

Руководитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что обстрел произошел около 10 часов утра. Враг убил двух чиновников.

"Российские ракеты унесли жизни заместителя главы местной общины Александра Савицкого, который даже во время самых активных боевых действий не покинул свою общину", – отметил Тимошенко.

Это утро стало последним и для директора коммунального предприятия этого территориального общества Александра Косаренко.

Ракетный обстрел Гуляйполя

Утром 5 октября в городе раздались взрывы, очевидцы сообщили о столбе дыма. Впоследствии ракетный удар по Запорожью подтвердили местные власти.

В результате ударов по Запорожью разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В ОВА сообщили, что работали также силы противовоздушной обороны.

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