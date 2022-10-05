Про втрату повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він наголосив, що загиблі до останнього були на своїх робочих місцях та захищали місто від загарбника.

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Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча,

– додав голова ОВА.

Що відомо про загиблих

Керівник Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що обстріл стався близько 10-ї години ранку. Ворог убив двох чиновників.

Російські ракети забрали життя заступника голови місцевої громади Олександра Савицького, який навіть під час найактивніших бойових дій не покинув своєї громади, – зазначив Тимошенко.

Цей ранок став останнім і для директора комунального підприємства цієї територіальної громади Олександра Косаренка.

Ракетний обстріл Гуляйполя

Вранці 5 жовтня в місті пролунали вибухи, очевидці повідомили про стовп диму. Згодом ракетний удар по Запоріжжю підтвердила місцева влада.

Внаслідок ударів по Запоріжжю руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. В ОВА повідомили, що працювали також сили протиповітряної оборони.

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