В Харьковской ОВА сказали, в каком состоянии находятся дети, раненые из-за массированного обстрела

В результате нового вражеского обстрела Харькова пострадал 31 человек. Всех госпитализировали в больницы с разными степенями ранений. Среди пострадавших – двое детей 4 и 16 лет.

Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова. Она также отметила, что, к сожалению, погибли 3 человека.

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На месте разрушений продолжают работать ГСЧС, работники экстренной медицинской помощи доставили в больницы всех раненых и пострадавших, отмечает Наталья Попова.

По ее словам, под обстрелами находились гаражи, частный сектор. Также пострадали работники торгового центра, немного задело шиномонтаж.

Можно сделать вывод, что под вражеским огнем были исключительно гражданские объекты,

– отметила советница главы Харьковской ОВА.

Если говорить о пострадавших детках, то 16-летний подросток находится в состоянии средней тяжести, а 4-летнему малыш уже ничего не угрожает, добавляет Наталья Попова.

Невероятная история спасения

Ночью и утром 11 июля Россия атаковала Харьков. В результате попадания там обрушился один из подъездов дома. Из-под завалов 6-этажки, которая находится в самом центре Харькова, спасли пенсионерку. Медицинская помощь ей не понадобилась, женщина отделалась только испугом.

Обстрел Харькова 11 июля

Многие районы в Харькове накрыли из реактивных систем залпового огня. Около десяти снарядов выпустили россияне по городу утром 11 июля.

Сейчас сообщается о 31 раненом харьковчанине, еще три человека погибли. Известно, что целью русских были жилые районы города.

"В течение 10 – 15 минут услышали в Харькове около 10 "прилетов", накрывали дома один за другим", – говорит журналистка из Харькова Анна Черненко.

Комментарий спасенной пенсионерки Валентины из Харькова: смотрите видео