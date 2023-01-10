Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил информацию об очередном обстреле. Он призвал местных жителей быть осторожными, сообщает 24 Канал.

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В Харькове раздался взрыв

Приблизительно в 22:53 ряд местных телеграмм-каналов сообщил, что в Харькове раздался мощный взрыв. После этого из-за угрозы вражеских обстрелов в области объявили воздушную тревогу.

Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!

– написал глава ОВА.

Уже в 23:00 в областном центре прогремел еще один взрыв. Во многих телеграмм-каналах сообщили, что враг будто бы ударил по магазину с фейерверками. В сети даже появилось соответствующее видео с места происшествия, где можно увидеть, как они взрываются друг за другом.

В свою очередь, российские пропагандисты начали сразу сообщать, что уничтожили "склад с боеприпасами". Примечательно, что на 321-й день войны они не могут отличить салюты от детонации БК.

Пока официальной информации о местах попаданий нет. В 23:29 в области сообщили об отбое воздушной тревоги. Местные могут покидать укрытия.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги ни в коем случае не следует распространять фото или видео с мест обстрелов. Также не следует сообщать адреса "прилетов". Помните, что такая информация только помогает оккупантам, часто сознательно обстреливающим жилые кварталы ради террора мирных жителей.

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