Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про черговий обстріл. Він закликав місцевих жителів бути обережними, повідомляє 24 Канал.
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У Харкові пролунав вибух
Приблизно о 22:53 низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що у Харкові пролунав потужний вибух. Після цього через загрозу ворожого обстрілу в області оголосили повітряну тривогу.
Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!
– написав голова ОВА.
Вже о 23:00 в обласному центрі пролунав ще один вибух. У багатьох телеграм-каналах повідомили, що ворог буцімто вгатив по магазину з феєрверками. У мережі навіть з'явилося відповідне відео з місця події, на якому можна побачити, як вони вибухають один за одним.
Своєю чергою, російські пропагандисти почали одразу повідомляти, що знищили "склад з боєприпасами". Прикметно, що на 321 день війни вони не можуть відрізнити салюти від детонації БК.
Наразі офіційної інформації щодо місць влучань немає. О 23:29 в області повідомили про відбій повітряної тривоги. Місцеві можуть покидати укриття.
Росія атакувала на Харківщині Шевченкове: коротко
- Зранку 9 січня росіяни завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району. Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського терору загинула 60-річна жінка. Загибла була власницею м'ясного магазину.
- Також внаслідок ракетного удару зазнала поранень її 11-річна внучка. Ще одній жінці, яка загинула через атаку росіян, було 50 років.
- Синєгубов зауважив, що поруч із тим ринком немає жодного військового об'єкта. Шевченкове – це цивільне селище, яке деокупували навесні 2022 року.