Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив інформацію про черговий обстріл. Він закликав місцевих жителів бути обережними, повідомляє 24 Канал.

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У Харкові пролунав вибух

Приблизно о 22:53 низка місцевих телеграм-каналів повідомила, що у Харкові пролунав потужний вибух. Після цього через загрозу ворожого обстрілу в області оголосили повітряну тривогу.

Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!

– написав голова ОВА.

Вже о 23:00 в обласному центрі пролунав ще один вибух. У багатьох телеграм-каналах повідомили, що ворог буцімто вгатив по магазину з феєрверками. У мережі навіть з'явилося відповідне відео з місця події, на якому можна побачити, як вони вибухають один за одним.

Своєю чергою, російські пропагандисти почали одразу повідомляти, що знищили "склад з боєприпасами". Прикметно, що на 321 день війни вони не можуть відрізнити салюти від детонації БК.

Наразі офіційної інформації щодо місць влучань немає. О 23:29 в області повідомили про відбій повітряної тривоги. Місцеві можуть покидати укриття.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги в жодному разі не варто розповсюджувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не слід повідомляти адрес "прильотів". Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам, які часто свідомо обстрілюють житлові квартали задля терору мирних жителів.

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