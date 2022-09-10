В Харькове – два "прилета": один из снарядов попал в дом, есть жертва

Оккупанты на фоне своих поражений на фронте продолжают террор мирного населения. Днем 10 сентября россияне обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты открыли огонь около 18:30. В результате атаки есть жертва.

Обратите внимание Над самой высокой точкой Харьковщины уже развевается сине-желтый флаг, – заместитель мэра Изюма

Последствия обстрела

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под российскую атаку попал Холодногорский район города.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере 2 попаданиях. Один из снарядов попал в жилой дом, другой – в административно-производственное здание.

В результате атаки погиб один человек. Кроме того, пострадали жилые дома, а в одном из них возник пожар.

Впоследствии председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что есть и пострадавшие среди мирного населения – 2 человека получили ранения.

Спустя менее часа россияне снова открыли огонь по Харькову, в частности по Холодногорскому району. В результате попадания снаряда возник пожар в одном из жилых домов города. По состоянию на 19:25 информации о пострадавших нет.

Террор на фоне контрнаступления ВСУ

Оккупанты еще раз доказывают, что умеют "воевать" только против мирного населения, путем осуществления террора. В последние несколько дней это доказывают "успехи" россиян на Харьковщине. Число освобожденных от врага населенных пунктов растет каждый день, но россияне продолжают со своей территории обстреливать Харьков.

В последние несколько дней ВСУ продвинулись на десятки километров в Харьковской области, освободив уже по меньшей мере более 30 населенных пунктов области. В частности, Балаклею, Савинцы и окрестные населенные пункты.

Кроме того, ВСУ выбивают оккупантов из Купянска, который россияне сделали центром оккупированной Харьковщины после того, как еще 27 февраля мэр города геннадий мацегора сдал город. Сначала оккупационная "администрация" переехала в Волчанск, а теперь вообще решила переместиться в россию.

Следует просмотреть – как продвигается контрнаступление ВСУ: смотрите видео