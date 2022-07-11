Более 30 раненых: что известно о жертвах и пострадавших в результате удара по Харькову

российские оккупанты 11 июля ударили по Харькову 10 ракетами. Враг попал в торговый центр и дома местных жителей.

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что жертвами ракетного удара стали 3 человека. Кроме того, известно о 31 пострадавшем.

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На эту минуту в результате утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами 31 пострадавший, все – госпитализированы в медицинские учреждения. Из них – 2 детей: 4 и 16 лет. Погибших – 3 человека,

– заявил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что у большинства пострадавших – взрывные травмы.

Местных жителей призвали не игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об опасности, нужно срочно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно до отбоя тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что на местах "прилетов" уже работают саперы и спасатели. Враг сменил тактику – теперь оккупанты наносят интервальные удары.

Из-за обстрела пришлось приостановить движение метро на Салтовской линии. Мэр подчеркнул, что его восстановят, как только будет возможность.

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