Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – повідомив, що жертвами ракетного удару стали 3 людей. Окрім того, відомо про 31 постраждалого.
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На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі – госпіталізовані до медичних установ. З них – 2 дітей: 4 та 16 років. Загиблих – 3 людей,
– заявив Синєгубов.
Голова Харківської ОВА розповів, що у більшості постраждалих – вибухові травми.
Мер міста Ігор Терехов розповів, що на місцях "прильотів" вже працюють сапери та рятувальники. Ворог змінив тактику – тепер окупанти завдають інтервальних ударів.
Через обстріл довелося призупинити рух метро на Салтівській лінії. Мер наголосив, що його відновлять, як тільки буде можливість.
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