В результате обстрела Харькова пострадали волонтер и его мать: эксклюзивные фото разрушений

Оккупанты беспощадно обстреливают Харьков, стирая его с лица Земли. Один из таких обстрелов произошел 12 июля в Индустриальном районе города. В результате циничных действий врага 4 человека получили ранения.

С пострадавшими от вражеского удара пообщалась корреспондентка 24-го канала Аня Черненко.

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Что известно о пострадавших

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ссылаясь на данные областного Центра экстренной медицинской помощи, заявил, что в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека.

Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения. К счастью, угрозы их жизни нет.

Известно, что днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по:

автосервису,

жилому дому.

Как выглядит жилой дом после обстрела россиян

По словам журналистки, в момент удара двое из раненых – 54-летняя мама и ее сын – были дома. Мужчина занимается волонтерством. Впечатляет, но только вчера, 11 июля, женщина отпраздновала свой день рождения. Об этом напоминает торт, который должны были доедать на следующий день, однако не суждено.

И мать, и сын получили раны живота. Медики уже достали осколки, но мужчину еще ожидает операция.

Последствия ударов по Харькову / Фото 24 канала (Аня Черненко)

Как прошла ночь 12 июля

По словам Синегубова, россияне не отходят от своей тактики устрашения мирного населения Харьковщины. Так, этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Харькову.

В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. О том, что за ночь 12 июля в Харькове нет новых жертв или пострадавших, сообщила советница председателя Харьковского областного совета в эфире всеукраинского телемарафона.

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