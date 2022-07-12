В одном заведении ранен охранник

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от обстрелов врага повреждения получили две больницы на территории Николаева. Сообщается, что в зданиях выбиты окна, а также в некоторых помещениях упал потолок.

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Как рассказал Александр Сенкевич, персонал и пациенты больниц, к счастью, не пострадали. В то же время мэр Николаева сообщил, что в одном заведении ранен охранник.

Также, как пишет местный ресурс "НикВесты" , в результате утренних обстрелов Николаева были повреждены внешние и внутренние газопроводы, газовое оборудование.

Бригады "Николаевгаза" пытаются отремонтировать повреждения.

Последствия обстрела Николаева / Фото из телеграмм Александра Сенкевича и "НикВести"

россия снова обстреляла Николаев: что известно

12 июля в Николаевской области в 4.05 утра объявили воздушную тревогу. Через несколько минут местные жители информировали, что слышали мощные звуки взрывов в Николаеве.

Через 10 минут после объявления тревоги информацию об обстреле подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов.

В 09:49 глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что количество пострадавших в результате удара врага увеличилось до 12 человек. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что оккупанты били по городу из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Также известно, что по мирным жителям оккупанты выпускали кассетные снаряды.

По словам Виталия Кима, россия ударила по Николаеву 19 ракетами, в результате чего в городе образовалось 24 лунки.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что по Николаеву работает вражеский дивизион С-300. Обстрелы Николаева и области продолжаются несколько дней подряд.

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