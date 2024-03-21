Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, ракетный удар случился около 13 часов 20 марта. Спасатели продолжают работать уже более 20 часов, ведь там до сих пор тлеют материалы.

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Ударили по гражданскому зданию

Известно, что это здание – коммерческий объект, где арендовали помещения многие предприятия. Там были частные фирмы с собственными цехами; типография, где изготавливали товары для детей, и т.п.

Спасатели прибыли в первые минуты после удара. Сначала они снимали людей с кондиционеров, потому что разрушение было очень страшное. После этого буквально через несколько минут вспыхнул пожар. И площадь большая, и различные материалы там были – бумага, краски, упаковки. Очень быстро все разгорелось,

– рассказала Черненко.

Известно, что на момент удара в здании находилось 65 человек. Это установили правоохранители после опросов свидетелей и родственников, которые знают, что их родные пошли туда на работу.

По предварительным данным, уже есть информация о пяти погибших. Однако их личности еще не установлены. Только известно, что это две женщины и трое мужчин. Ранее сообщали, что под завалами могут еще находиться до 10 человек.

Уже есть номер телефона – 0934943162. Если вы знаете или предполагаете, что человек мог быть там в здании на работе или зайти как клиент, то полиция просит позвонить. Это поможет установить, кто именно мог там находиться,

– отметила Черненко.

Удар по Харькову 20 марта: коротко