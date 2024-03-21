Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, ракетний удар стався близько 13 години 20 березня. Рятувальники продовжують працювати вже більш ніж 20 годин, адже там досі час від часу тліють матеріали.

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Вдарили по цивільній будівлі

Відомо, що ця будівля – комерційний об'єкт, де орендували приміщення багато підприємств. Зокрема, там були приватні фірми з власними цехами; типографія, де виготовляли товари для дітей тощо.

Рятувальники прибули у перші хвилини після удару. Спершу вони знімали людей з кондиціонерів, бо руйнування було дуже страшне. Після цього буквально за кілька хвилин спалахнула пожежа. І площа велика, і різні матеріали там були – папір, фарби, пакування. Дуже швидко все розгорілося,

– розповіла Черненко.

Наразі відомо, що на момент удару в будівлі перебувало 65 людей. Це встановили правоохоронці після опитувань свідків та родичів, які знають, що їхні рідні пішли туди на роботу.

За попередніми даними, вже є інформація про п'ятьох загиблих. Однак їхні особи ще не встановлені. Лише відомо, що це двоє жінок та троє чоловіків. Раніше повідомляли, що під завалами можуть ще перебувати до 10 людей.

Вже є номер телефону – 0934943162. Якщо ви знаєте чи припускаєте, що людина могла бути там у будівлі на роботі чи зайти як клієнт, то поліція просить подзвонити. Це допоможе встановити, хто саме міг там перебувати,

– зауважила Черненко.

Удар по Харкову 20 березня: коротко