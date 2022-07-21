Среди раненых водитель троллейбуса, – Терехов рассказал об утреннем обстреле Харькова
российские оккупанты утром 21 июля обстреляли рынок "Барабашово". Под удар попала и остановка находящегося рядом общественного транспорта.
В результате обстрелов пострадал водитель троллейбуса. В самом транспорте сильно выбило окна. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает 24 канал.
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российские агрессоры целенаправленно стреляют утром по остановкам общественного транспорта. Они знают, что там много людей. Так оккупанты хотят сломать дух харьковчан и запугать. Но это им не удастся,
– подчеркнул Терехов.
В результате обстрела погибли 3 человека. Еще 23 – пострадали. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизнь. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.
Обстрел Харькова 21 июля: что известно
- В результате обстрела 21 июля пострадали автомобили, торговые павильоны, жилой дом и общественный транспорт. Рынок "Барабашово" – это место, где всегда людно. Поэтому многие гражданские получили ранения.
- На место происшествия выехали 14 автомобилей скорой помощи.
- Известно, что россияне открыли огонь по гражданским из реактивных систем залпового огня "Град".
Заметим, что схожий обстрел Харькова произошел 20 июля. Тогда оккупанты также ударили по остановке общественного транспорта. К сожалению, погибли пожилые супруги и 13-летний мальчик. Еще одна женщина получила ранения.
Фото убитого горем отца, склонившегося над своим сыном, облетело уже все СМИ. На нем видно, как мужчина в слезах держит 13-летнего мальчика за руку и молится над его телом.
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