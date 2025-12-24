"Били, били и били": последствия циничной атаки РФ на пригород Харькова

Россия продолжает терроризировать Харьков и область. Чуть ли не ежедневно враг бьет всеми средствами, которыми может достать.

Не исключением стало и 24 декабря, враг несколько раз вколотил по городу. Подробнее о последствиях атаки 24 Каналу сообщила корреспондентка Анна Черненко.

Последствия ударов по городу

В канун Рождества пригород Харькова пережил три обстрела. Первые два были направлены на энергетические объекты, в частности на ТЭЦ.

Первый удар был нанесен около 5:30 утра по ТЭЦ, и был слышен частично в городе. Предварительно установлено, что применялись реактивные системы залпового огня "Торнадо-С".

"Торнадо-С" – это модернизированная российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм, которая является развитием РСЗО "Смерч". Дальность поражения, по разным оценкам, достигает 100 – 120 километров, в зависимости от типа боеприпасов. Сочетание большой дальности, мощности залпа и относительно высокой точности делает "Торнадо-С" особенно опасной при ударах по прифронтовым и тыловым городам.

Далее была серия ударов с 10:20 до 10:55 и также, по предварительным данным, были ракетными.

В течение 25 минут россияне били, били и били,

– добавила журналистка.

К сожалению, в результате второй атаки погиб один человек – мужчина 51 года. Еще 13 человек получили ранения, среди них работники ТЭЦ и сотрудники расположенного рядом транспортного предприятия.

Городские власти сообщают о значительных повреждениях энергетического объекта, из-за чего уменьшилась мощность теплоснабжения: несколько районов Харькова пока частично без горячей воды, а батареи в квартирах стали прохладными.

Также были кратковременные перебои с электроснабжением (до получаса) и в работе метрополитена и надземного электротранспорта.

Сейчас я в центре Харькова, свет есть, но сказать, что во всех районах есть свет, не можем. Где-то подают, где-то выключают. И это касается горячей воды, теплоснабжения, потому что после такого мощного удара сначала должны обследовать объекты, потом понять, какие шаги восстановления,

– подчеркнула корреспондентка.

Кроме Харькова, сегодня под обстрелами оказались и другие населенные пункты области, в частности Золочев, который атаковали дважды беспилотниками. Несмотря на это, в городе продолжаются праздничные традиции: сегодня Сочельник, вертепы и поздравления – жизнь Харькова продолжается даже в сложных условиях.

Россияне обстреливают Харьков и область: последнее