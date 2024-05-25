Враг ударил по лицею в Харькове: разрушениям подверглись основное здание и мастерская

Россия снова нанесла удары по Харькову и Харьковскому району. В ночь на 25 мая враг попал в лицей в Слободском районе города.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что здание лицея частично разрушено.

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Что известно о ночном обстреле Харькова

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району. Предварительно, враг бил из С-300. Одна ракета попала в лицей.

Утром мэр города подтвердил, что враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе.

В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения,

– сообщил он.

Также частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Кроме этого, россияне повредили 31 автомобиль.

Информация о погибших и раненых не поступала,

– добавил Терехов.

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что по факту этого обстрела правоохранители начали уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

К слову, также начато уголовное производство и досудебное расследование по факту обстрела Золочева. Враг нанес по поселку авиаудар в обед 24 мая. Правоохранители уже тщательно осмотрели место происшествия и изъяли обломки авиационного боеприпаса.

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