Враг ударил по лицею в Харькове: разрушениям подверглись основное здание и мастерская
Источник:Игорь Терехов
Россия снова нанесла удары по Харькову и Харьковскому району. В ночь на 25 мая враг попал в лицей в Слободском районе города.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что здание лицея частично разрушено.
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Что известно о ночном обстреле Харькова
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Харькову и Харьковскому району. Предварительно, враг бил из С-300. Одна ракета попала в лицей.
Утром мэр города подтвердил, что враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе.
В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения,
– сообщил он.
Также частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Кроме этого, россияне повредили 31 автомобиль.
Информация о погибших и раненых не поступала,
– добавил Терехов.
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что по факту этого обстрела правоохранители начали уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.
К слову, также начато уголовное производство и досудебное расследование по факту обстрела Золочева. Враг нанес по поселку авиаудар в обед 24 мая. Правоохранители уже тщательно осмотрели место происшествия и изъяли обломки авиационного боеприпаса.
Россияне обстреляли мирные дома в Золочеве
- 24 мая около 14:00 оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района.
- Повреждения получили здания гражданского предприятия и по меньшей мере семь жилых домов.
- К счастью, обошлось без пострадавших.