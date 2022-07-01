Об этом 24 каналу рассказали родители раненых. Дети просто прогуливались, как вдруг на площадку начали прилетать смертоносные снаряды. Это – очередное военное преступление российских оккупантов, которые подло обстреливают жилую инфраструктуру украинских городов и калечат людей.

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Глеб прикрыл собой 9-летнего ребенка

В начале обстрела мальчик Глеб шел позади других детей. Первое, что он услышал – дикий свист, а потом уже увидел, как летит снаряд. Дети сразу попытались спрятаться в подъездах, но все двери были на кодовых замках.

Глеб уже почти добежал до своего подъезда, как рядом взорвался вражеский снаряд. Мальчик прикрыл собой 9-летнего ребенка, чем спас его, но получил очень серьезную травму. Осколок попал в руку, после чего вошел в тело.

Осколок залетел в руку, прошил мягкую ткань и полностью прошел сквозь легкое. Сейчас находится в сердце. Даже после ранения он разговаривал и шутил. Говорил, что у него царапина, а уже скоро поедем из больницы домой, – рассказала мама раненого мальчика Ирина.

Глеб прикрыл собой другого ребенка / Фото 24 канала

Сейчас он вместе с другими детьми находится в Харьковской областной клинической больнице. Операция длилась несколько часов.

Как чувствуют себя раненые дети

По словам заместителя гендиректора по хирургической помощи Харьковской областной клинической больницы Евгения Стрельца, дети оперативно получили всю необходимую помощь. Медики провели операции на печени, легких, сердце, конечностях и брюшной полости.

Дети продолжают лечиться. На этот момент один ребенок в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, еще двое – средней тяжести.

Мама двух раненых мальчиков Наталья призывает всех родителей как можно быстрее вывезти детей из прифронтовой зоны. Она вообще не ожидала, что российские оккупанты будут обстреливать детские площадки. Женщина надеялась, что их минуют вражеские снаряды.

Хочу обратиться ко всем мамам. Единственная просьба – если есть возможность, уезжайте, ведь жизнь – это самое дорогое. Мы не ожидали такого, – подчеркнула Наталья.

Люди поддерживают детей как только могут. Их посетил волонтер Юрий Покусай, который до войны эвакуировал больных детей на самолете в Харьков. Он пришел вместе с прекрасной собачкой Патрончиком, который хоть немного порадовал маленьких деток.

Детей посетил волонтер Юрий Покусай вместе с собачкой Патрончиком / Фото 24 канала

Напомним, в результате российского обстрела обычного двора в Харькове, который произошел 27 июня, погибли 9 человек, еще 29 получили ранения. Среди них было пять детей. Оккупанты просто стреляли "вслепую"

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