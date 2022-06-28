Об этом в эфире национального марафона новостей рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает 24 канал. Он отметил, что таким образом Россия пытается запугать местное население.
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Интенсивность обстрелов Харькова возросла
Российские войска уже жестче обстреливают украинские города. Как отмечает Игорь Терехов, сегодняшние "прилеты" в Харьков связаны еще и с Днем Конституции Украины.
Они с первого дня стараюсь уничтожить нас как нацию. Но украинцы – это сильная нация и мы не позволим российским оккупантам создать то, что они хотят,
– отметил он.
По словам городского головы, россияне сменили тактику. Теперь они бомбят Харьков "по графику" – обстрелы проходят с территории Белгородской области.
Эта ночь была неспокойной. И буквально 15 минут назад тоже были взрывы, были прилеты в несколько районов Харькова. Пока были прилеты в промзону. На предприятиях, которые занимались абсолютно мирным делом, не имели никакого отношения к военным и военной технике,
– сообщил Терехов.
Он напомнил, что в результате ночных обстрелов также полностью разрушена школа.
По словам Терехова, часто удары россиян нацелены на трансформаторные подстанции. Несмотря на ряд вызовов, харьковчане получают электроэнергию.
Что известно о жертвах
По данным главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, на предприятиях Харькова подтвердили наличие 5 пострадавших. Один пациент госпитализирован в тяжелом состоянии.
В результате вчерашних обстрелов Харькова, погибли 9 человек, еще 29 получили ранения, среди них – пятеро детей.
Как сообщили спасатели ГСЧС, оккупанты кассетными боеприпасами попали в детскую площадку и двор дома. Правоохранители добавляют, что враг бил "вслепую". Уже около полуночи Харьков снова обстреляли ракетами. Там полностью сгорел автосалон и школа, а также пострадали жилые дома.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов призвал харьковчан без необходимости не выходить на улицы города.
Тяжелее всего в Луганской и Харьковской областях: Залужный о ситуации на фронте
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проинформировал иностранных военных высокопоставленных должностных лиц о актуальной ситуации на фронте. По его словам, район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Васильевка. При этом, наиболее интенсивные бои продолжаются на севере Луганской и Харьковской областей, где только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.
Валерий Залужный отметил в разговорах с коллегами то, что Россия демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства:
- 4 дня назад российские оккупанты с разных платформ базирования выпустили 53 крылатые ракеты;
- 3 дня назад – 26 ракет;
- 2 дня назад – почти 40;
- за прошедшие сутки – 12.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Яворского и обстреляли из артиллерии инфраструктуру возле Харькова, Русской Лозовой, Старого Салтова, Перемоги, Чепеля и Миловой.
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