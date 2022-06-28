Про це в ефірі національного марафону новин розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що таким чином Росія намагається залякати місцеве населення.

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Інтенсивність обстрілів Харкова зросла

Російські війська вже жорстокіше обстрілюють українські міста. Як зазначає Ігор Терехов, сьогоднішні "прильоти" у Харків пов'язані ще й з Днем Конституції України, яку не визнають російські лідери.

Вони з першого дня намагаюсь знищити нас, як націю. Але українці – це сильна нація і ми не дозволимо російським окупантам створити те, що вони хочуть,

– зазначив він.

За словами міського голови, росіяни змінили тактику. Тепер вони бомблять Харків "за графіком" – обстріли відбуваються з території Білгородської області.

Ця ніч була неспокійною. І буквально 15 хвилин тому теж були вибухи, були прильоти до кількох районів Харкова. Наразі були прильоти в промзону. На підприємствах, які займалися абсолютно мирною справою, не мали жодного стосунку до військових та військової техніки,

– повідомив Терехов.

Він нагадав, що внаслідок нічного обстрілу також повністю зруйновано школу.

За словами Терехова, часто удари росіян націлено на трансформаторні підстанції. Попри низку викликів, харків'яни отримують електроенергію.

Що відомо про жертв