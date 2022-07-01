Про це 24 каналу розповіли батьки поранених. Діти просто собі прогулювалися, як раптом на майданчик почали прилітати смертоносні снаряди. Це – черговий воєнний злочин російських окупантів, які підло обстрілюють житлову інфраструктуру українських міст та калічать людей.

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Гліб прикрив собою 9-річну дитину

На початок обстрілу хлопчик Гліб йшов позаду інших дітей. Перше, що він почув – дикий свист, а потім вже й побачив, як летить снаряд. Діти одразу спробували сховатися у під'їздах, але всі двері були на кодових замках.

Гліб вже майже добіг до свого під'їзду, як поруч вибухнув ворожий снаряд. Хлопчик прикрив собою 9-річну дитину, чим врятував її, але отримав дуже серйозну травму. Осколок потрапив в руку, після чого увійшов в тіло.

Осколок залетів в руку, прошив м'яку тканину й повністю пройшов крізь легеню. Зараз перебуває в серці. Навіть після поранення він розмовляв й жартував. Говорив, що в нього подряпина, а вже скоро поїдемо з лікарні додому, – розповіла мама пораненого хлопчика Ірина.

Гліб прикрив собою іншу дитину / Фото 24 каналу

Зараз хлопчик разом з іншими дітьми перебуває в Харківській обласній клінічній лікарні. Операція тривала кілька годин.

Як почуваються поранені діти

За словами заступник гендиректора з хірургічної допомоги Харківської обласної клінічної лікарні Євгена Стрільця, діти оперативно отримали усю необхідну допомогу. Медики провели операції на печінці, легенях, серці, кінцівках та черевній порожнині.

Діти продовжують лікуватися. На цей момент одна дитина у вкрай тяжкому стані, двоє – в тяжкому, ще двоє – середньої тяжкості.

Мама двох поранених хлопчиків Наталія закликає усіх батьків якнайшвидше вивезти дітей із прифронтової зони. Вона взагалі не очікувала, що російські окупанти будуть обстрілювати дитячі майданчики. Жінка сподівалася, що їх оминуть ворожі снаряди.

Хочу звернутися до всіх мамів. Єдине прохання – якщо є можливість, виїжджайте, адже життя – це найдорожче. Ми не очікували на таке, – наголосила Наталія.

Люди підтримують діток як тільки можуть. До них завітав волонтер Юрій Покусай, який до війни евакуйовував хворих дітей літаком до Харкова. Він прийшов разом з прекрасним песиком Патрончиком, який хоча б трішки потішив маленьких діток.

В гості до дітей завітав волонтер Юрій Покусай разом з песиком Патрончиком / Фото 24 каналу

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу звичайного двору у Харкові, який стався 27 червня, загинули 9 людей, ще 29 – отримали поранення. Серед них було 5 дітей. Окупанти просто стріляли "наосліп"

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