"Вся дрожу, говорить не могу": как харьковчане пережили российский удар КАБами

Российские военные цинично обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. С 27 на 28 октября россияне били исключительно по гражданским объектам.

От вражеских ударов повреждены частные дома, многоэтажки и отель. К сожалению, есть пострадавшие. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко пообщалась с горожанами, жилье которых обстреляли оккупанты.

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Циничные удары по гражданской инфраструктуре

С Белгородщины 27 октября взлетали самолеты Су-34, чтобы бомбить Харьков. В очередной раз на город полетели КАБы. Только за вечер было три удара по Харькову и еще несколько по окрестностям. Кроме того, поздно ночью россияне снова атаковали Харьков и Чугуев.

Мишенями в очередной раз стали гражданские объекты: отель, в здании которого расположен благотворительный фонд, частный сектор, многоэтажки. К сожалению, в результате российских ударов есть раненые.

Я вся дрожу, говорить не могу. Хорошо, что живы. В квартире все выбито, потолок полетел, все двери и окна,

– поделилась ужасными последствиями удара Нина, жительница дома.

Некоторым жителям поврежденных от ударов частных домов чудом удалось выжить. Страшный день называют "днем второго рождения". Всего в результате вечерней атаки на Харьков было шестеро раненых с различными травмами.

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Ночной удар по городу

После двух ночи оккупанты снова нанесли удар по харьковской многоэтажке в Холодногорском районе города. Авиационный снаряд влетел в верхний этаж. Чрезвычайные службы будут разбирать частично 8, 9 и технический этажи.

Чудом в квартире, в которую попал снаряд, не было людей. Но в соседних квартирах находились местные. В общем пострадали семь человек, среди которых 16-летняя девушка. К счастью, обошлось без жертв, а также возгорания дома, как это часто бывает.

На каждом месте "прилета" работают чрезвычайные и коммунальные службы, чтобы как можно скорее вернуть коммуникации и подготовиться жителям, в которых выбили окна, к зиме.