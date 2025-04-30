Взорвалось в 30 метрах: в результате удара по Харькову серьезно пострадала больница

Россия 29 апреля осуществила массированный удар по Харькову. Известно о более 40 пострадавших, среди которых беременная женщина и дети, а также о разрушении многоэтажных и частных домов.

Харьков и область пережили очень сложную ночь, а уже утром враг совершил новую атаку. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что город атаковали 2 волны беспилотников.

Читайте также Более 200 ударов за месяц: россияне беспощадно атакуют Купянский район

Повреждены 2 больницы и много домов

Россияне начали атаку по Харькову около 22 часов. Было слышно 16 взрывов, а "стая" БПЛА заходила в город с разных сторон. Противовоздушная оборона пыталась их сбить, поэтому часть дронов упали в землю. Но, к сожалению, есть попадания в 5 районах.

Произошло 11 пожаров, повреждено очень много жилых домов, в том числе 2 больницы. От прямого попадания одну больницу буквально уберегли деревья, которые взяли на себя взрыв.

Именно в деревья, в десятках метров от медучреждения, произошло попадание. Врачи, которые дежурили ночью, сделали максимум, чтобы вывезти людей из палат, перевести их в укрытие, некоторых за две стены. А уже утренняя смена помогла убирать разрушения.

Один взрыв был 30 метров от больницы, второй – где-то за 100 – 150, но мы смогли со всем справиться. К счастью, все сгруппировались. Тяжелых пациентов из реанимации перевезли за место попадания, то есть за 2 стены. Никто не был серьезно ранен, у некоторых только ссадины,

– рассказал врач Даниил Прокопенко.

Только в этом медучреждении вылетело около 150 окон. Также повреждены палаты, операционная. Второй взрыв прогремел совсем рядом. Поэтому большое чудо, что все отделались лишь испугом и несколькими ссадинами.

Напомним, во время массированной атаки пострадали Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы Харькова. Повреждены многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.