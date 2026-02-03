Одна из ведущих ТЭЦ Харькова значительно повреждена: возможно ли ее востановить
- Во время атаки России 3 февраля была значительно повреждена одна из ключевых ТЭЦ Харькова, пока ее восстановление невозможно.
- Из-за повреждения ТЭЦ принято решение сливать теплоноситель из около 800 домов, во избежание аварий.
Во время массированной атаки России на Украину 3 февраля была значительно повреждена одна из ключевых теплоэлектроцентралей Харькова. Кое-где в городе будут сливать теплоноситель, чтобы предотвратить аварии.
Восстановить работу атакованной ТЭЦ в нынешних условиях невозможно, заявил депутат Харьковского горсовета Богдан Ткачук в эфире "КИЕВ24".
Смотрите также Самый сильный удар по энергетике в 2026 году: что будет со светом
Какие последствия атаки на ТЭЦ Харькова?
По словам Ткачука, после атаки России на одну из ведущих ТЭЦ города 3 февраля принято решение сливать теплоноситель.
Мероприятия касаются около 800 жилых домов. Местные власти уверяют, что нужно это, чтобы избежать аварий и замерзания теплосети.
Также в Харькове возникли проблемы с электроснабжением. Ткачук сообщил, что метро работает с задержками. Интервалы между поездами составляют от 10 до 20 минут. Кое-где ограничили движение трамваев и троллейбусов. Их временно заменили автобусами.
В то же время, по словам депутата Харьковского горсовета, проблем с водоснабжением в городе нет.
Что известно об ударах по Харьковской области?
Ночью Харьков и область страдали от атак российскими дронами-камикадзе, РСЗО, а также ракетами и авиабомбами.
По данным Терехова, в Слободском районе города повреждены жилые дома и машины. Пострадали четыре человека.
Местные власти заверили, что в городе круглосуточно работает 101 Пункт несокрушимости.