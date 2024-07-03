Удар по Харькову: в прокуратуре показали обломок бомбы, которой сегодня атаковали город

Днем 3 июля враг в очередной раз нанес удары по району жилой застройки в Харькове. Наконец показали обломок бомбы, которой сегодня атаковали город.

Российские военные 3 июля обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались частные дома в Киевском районе и окраина города. Руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии 24 Каналу показал обломок и рассказал детали сегодняшнего обстрела.

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Россияне сегодня атаковали Харьков

Российские военные сегодня снова совершили массированный обстрел Харькова. Около 16:00 российский БпЛА типа Су-34 с территории Белгородской области осуществил пуски трех УМПБ Д-30 по Киевскому району города.

Два боеприпаса попали непосредственно в Киевском районе, один боеприпас попал в окрестностях нашего города. В результате удара разрушены три частных жилых дома,

– рассказал Фильчаков.

Кроме того, по его словам, повреждено много многоэтажных жилых домов, помещения "Укрпочты" и СТО. На этот раз, к счастью, обошлось без погибших, однако есть раненые.

По состоянию на 19:00 известно о по меньшей мере 8 пострадавших, среди которых есть и ребенок – 8-летний мальчик. В частности, в прокуратуре показали обломок бомбы, которой Россия ударила по Киевскому району города.

Показали обломок бомбы, которой сегодня атаковали Харьков: смотрите видео

К слову, сейчас на месте российской атаки сейчас на месте российской атаки продолжают работать все спецслужбы, ведь под завалами могут быть люди. В больницу, в частности, госпитализировали 74-летнюю женщину и 75-летнего мужчину.