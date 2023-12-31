В частности, было попадание возле многоэтажки на улице Гиршмана. Ирина Никитина, жительница поврежденного дома, подняла с земли ветку от рождественского венка.

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"Это у кого-то елочка была. Вот такой у нас Новый год. Черные души. Просто черные души. Ведь по жилым кварталам бомбят. Как это возможно?" – не могла понять женщина.

Харьковчанка не пострадала

Квартира Ирины повреждена, но сама женщина не пострадала. На момент удара она вышла в местный магазин.

Моя большая удача. Я слышала этот удар, свет. Поняла, что где-то рядом взорвалось. Потом пошла посмотреть, а половины нашего дома нет,

– рассказала женщина.

Ирина переживает за судьбу своего кота, который был в квартире. По ее словам, в доме все обрушено.

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