Зокрема, було влучання біля багатоповерхівки на вулиці Гіршмана. Ірина Никитина, мешканка пошкодженого будинку, підняла із землі гілку від різдвяного вінка.

До теми По Kharkiv Palace у Харкові вдарили ракетами "Іскандер-М": деталі атаки від поліції

"Це в когось ялиночка була. Ось такий у нас Новий рік. Чорні душі. Просто чорні душі. Адже по житлових кварталах бомблять. Як це можливо?" – не могла зрозуміти жінка.

Харків'янка не постраждала

Квартира Ірини пошкоджена, але сама жінка не постраждала. На момент удару вона вийшла до місцевої крамниці.

Моя велика удача. Я чула цей удар, світло. Зрозуміла, що десь поруч вибухнуло. Потім пішла подивитись, а половини нашого будинку немає,

– розповіла жінка.

Ірина переймається долею свого кота, який був у квартирі. За її словами, у помешканні все завалено.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Російська атака по Харкову 30 грудня: останні новини