Зокрема, було влучання біля багатоповерхівки на вулиці Гіршмана. Ірина Никитина, мешканка пошкодженого будинку, підняла із землі гілку від різдвяного вінка.
До теми По Kharkiv Palace у Харкові вдарили ракетами "Іскандер-М": деталі атаки від поліції
"Це в когось ялиночка була. Ось такий у нас Новий рік. Чорні душі. Просто чорні душі. Адже по житлових кварталах бомблять. Як це можливо?" – не могла зрозуміти жінка.
Харків'янка не постраждала
Квартира Ірини пошкоджена, але сама жінка не постраждала. На момент удару вона вийшла до місцевої крамниці.
Моя велика удача. Я чула цей удар, світло. Зрозуміла, що десь поруч вибухнуло. Потім пішла подивитись, а половини нашого будинку немає,
– розповіла жінка.
Ірина переймається долею свого кота, який був у квартирі. За її словами, у помешканні все завалено.
Російська атака по Харкову 30 грудня: останні новини
- Близько 19:00 окупанти завдали удару по центру Харкова, де постраждали житловий будинок і готель Kharkiv Palace. Влучання були також на околиці, але там минулось без жертв.
- Станом на 23:57 було відомо про 26 поранених унаслідок атаки. Крім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, лікарні, готель, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.
- За даними поліції Харківщини, Росія запустила по готелю й житловому будинку балістичні ракети "Іскандер-М". Експерти вважають її гіперзвуковою.
- Варто зазначити, що вже на початку доби 31 грудня росіяни запустили по Харкову "Шахеди". Міський голова Ігор Терехов повідомив, що пошкоджено офіси в центрі й мережі водопостачання.