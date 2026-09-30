Россия нанесла удар боевым дроном по торговому центру в Харькове: есть раненая

30 сентября враг нанес удар боевым дроном по одному из торговых центров в Харькове. В результате атаки, по предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Враг в очередной раз атаковал Харьков. На этот раз враг направил боевой дрон на один из торговых центров в Киевском районе города. Информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.

В то же время уже известно об одном раненом. Подробностей о его состоянии нет.

Воздушная тревога в Харьковской области до сих пор продолжается, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях.

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Напомним, россияне провели атаку на Киевскую область в среду, 27 сентября, нанеся удар по магазину "Фора" в Обуховском районе. Беспилотник попал в супермаркет в селе Иванковичи.

После атаки в магазине вспыхнул пожар, а местные жители сообщали о людях, которые, возможно, остались внутри и звали на помощь.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

В результате атаки пострадал один человек 1976 года рождения. Информация о последствиях вражеского удара еще уточняется.