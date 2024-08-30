Удар по Харькову: в прокуратуре рассказали, откуда Россия атаковала город

Российская армия 30 августа атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами, в результате чего в городе пострадали и погибли люди. Предварительно установлено, что враг обстрелял город с территории Белгородской области.

Об этом рассказали руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. Сейчас на местах попаданий в Харькове работают правоохранители, которые собирают доказательства очередных военных преступлений России.

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Откуда Россия осуществила пуски КАБов по Харькову и с каких самолетов

Глава Харьковской областной прокуратуры отметил, что следователи и прокуроры установили, что пуски управляемых авиационных бомб по Харькову осуществили из населенного пункта Дубовое Белгородской области страны-агрессора.

Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34,

– сказал Александр Фильчаков.

Начальник полиции Харьковской области отметил, что, по предварительным данным, россияне применили 5 КАБов по городу.

"Предварительно, это 250-килограммовые УМПБ Д-30 или 500-килограммовые. Мы выясним это после того, как будут исследованы все обломки", – подчеркнул Владимир Тимошко.

Сейчас на местах попаданий совместно работает следственная и прокурорская группа, более подробную информацию правоохранители смогут предоставить через несколько часов. По предварительной информации, ближайшая точка попадания до места пуска КАБов в целом составляет 65 километров.

К слову, российские захватчики во время атаки Харькова попали в 12-этажный дом в Индустриальном районе города, в результате чего там есть погибшие. В сети также появились кадры обрушения пораженной многоэтажки в городе.