Предварительно, из-под завалов достали тела четырех человек. Среди погибших – 14-летняя девочка. Известно о трех десятках раненых.

Смотрите также Враг попал по 3-этажке и админзданию в Курахово: есть раненые, под завалами – люди

В Харькове попадание в 12-этажку

После прилета КАБ 12-этажный дом в Индустриальном районе города частично обвалился. Момент падения балконов попал на видео.

Напомним, что после 15:00 враг совершил массированный обстрел Харькова. В городе слышали по меньшей мере четыре взрыва. Противник использовал для атаки авиационные бомбы. По словам местных властей, один из ударов произошел в центре, второй в Индустриальном районе – по многоэтажке, а третий пришелся на Немышлянский район, где на детской площадке погибла девочка.

Президент Зеленский отреагировал на трагедию. Глава государства считает, что ее удалось бы избежать, если бы партнеры сняли ограничения на удары вглубь российской территории.