Тело ребенка нашли под завалами, его родители и младший ребенок чудом выжили, информирует 24 Канал. На втором этаже под их квартирой тоже спала семья.
Смотрите также В Харькове получил ранение 11-месячный мальчик – это брат погибшего ребенка
Что говорят свидетели
Житель квартиры, над которой прошелся ракетный удар, рассказал, что вместе с семьей спал в одной комнате, если бы не это, неизвестно, смогли бы они спастись. Детская в квартире – полностью разрушена.
Другой житель сказал, что тоже чудом спасся. Своим спасением он обязан домашнему любимцу.
Взрыв вынес все со всех сторон в нашу квартиру. Нас спасла собака. Мы мыли ей лапы, я собирался на работу. Мы встали между стеной и шкафом и вдруг – мгновенный взрыв. Наша собачка нас спасла,
– рассказал житель дома Владимир.
Россияне нанесли удар по центру Харькова: смотрите видео
Жительница дома Лилия вспоминает чрезвычайно громкий взрыв.
Летело все, что можно: окна, двери, все. Казалось, будто дом подскочил. Очень сильный запах гари. Мы начали заходить к соседям, спрашивать живы ли они. Мы очень испугались,
– сказала женщина.
Утром по Харькову ударили двумя ракетами. Кроме Основянского района пострадали дома в жилом квартале Киевского района.
Обстрел Харькова 6 октября: что известно
- Утром в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру сразу в нескольких районах города.
- Сразу стало известно, что ранение получил 11-месячный малыш. Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли ребенка. Спасти его не удалось.
- Взрывы были слышны еще к объявлению воздушной тревоги. Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что, вероятно, ракеты шли баллистической траекторией, а это тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать.