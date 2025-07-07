Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова, добавив, что враг бил по городу "Геранями". Далее в течение 10 – 15 минут по областному центру ударили 6 "Шахедов", которые направили в гражданскую инфраструктуру.

Смотрите также "Мы не сдадимся": уничтоженное предприятие отца Дани Дидыка в Харькове надеется возобновить работу

Какие последствия атаки

Враг намеренно бил по районам с историческими зданиями, где трудно найти укрытие и спрятаться. В результате атаки пострадали более 30 человек, трое были в больницах, среди которых ребенок.

На местах попаданий продолжают работать коммунальные службы. К сожалению, они вынуждены работать с перерывами, потому что когда раздается тревога, то надо останавливать работу и переходить в укрытие.

Одна из пострадавших вспомнила, что кровать чудом не пролетела мимо нее. Сейчас у женщины травма руки, но главное, что она осталась живой.

Услышали жужжание и спустились в подвал. Схватили собаку, рюкзак, а уже когда были в подвале, то все началось. Взрывы... двери заклинило, мы не могли выйти,

– вспомнила жительница разбитого дома Ирина.

В Харьковской ОГА рассказали, что над областью фиксировали "Шахеды", дрон "Молния". Город постоянно под опасностью, практически всегда раздается тревога.

Враг продолжает терроризировать гражданское население и бьет исключительно по гражданской инфраструктуре,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Под ударом были жилые дома, загорелась крыша одного из них, также уничтожен частный магазин. Женщину завалило стенами, укрытиями, мебельной фурнитурой, которую она продавала.

Пожар на месте последних ударов потушили. Продолжают разбирать завалы там, где есть более серьезные разрушения. Впереди еще большая работа для коммунальных служб, потому что повреждена транспортная электросеть. В проверке нуждается газовая, а также вода и электричество.

В общем во время первого удара пострадало более 20 зданий. После следующего – пока трудно подсчитать точное количество. Скорее всего, повреждены дома, которые имели историческую ценность, ведь враг бил по старым кварталам Харькова.