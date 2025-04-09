Взялись за уничтожение промышленности: россияне прицельно бьют по конкретным объектам Харьковщины

Вечером 8 апреля россияне совершили массированную атаку беспилотника на Харьков. По городу выпустили около 20 "Шахедов", известно о 19 попаданиях и 7 пожарах, которые возникли в результате обстрела.

Под ударом были три района: Основянский, Киевский и Индустриальный. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, больше всего дронов враг направил именно на промышленную зону Основянского района.

Читайте также Вытягивали только обугленные тела: шокирующие кадры с мест попаданий по Харькову

В какие именно объекты целился враг

Правоохранители и руководство области сообщают, что россияне взялись уничтожать нашу гражданскую промышленность. Только за сутки зафиксировали удары в производство бытовых вещей, лакокрасочных материалов, СТО, предприятие, которое занимается мусорной сортировкой и несколько складов. Также враг продолжает атаковать жилой сектор.

По состоянию на утро 9 апреля известно о 10 производствах, которые получили повреждения. Оккупанты намеренно целятся в гражданские производства, которые наполняют бюджет, дают рабочие места. Почти каждый раз массированные атаки, кроме жилого сектора, серьезно бьют по промышленности, которая еще остается работать в Харькове.

Они перешли максимально на "Шахеды". Это то, что мы наблюдаем последнюю неделю. Беспилотники заходят с нескольких сторон, пытаясь максимально обойти наши средства противодействия и нанести поражение. Мы наблюдаем, что удары приходятся на гражданскую инфраструктуру,

– рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что пострадавшим предприятиям будут помогать с оформлением документов для получения государственного гранта на переработку. Говорится о сумме до 8 миллионов гривен на восстановление.

Россия атаковала производство сладостей

Очередная атака россиян пришлась на здание, где изготавливают сладости. Туда попал "Шахед" и очень сильно повредил предприятие, соседние помещения, место, где спал охранник. К счастью, он чудом уцелел и не был ранен.

Это ужас. Я сама из Купянска, переселенка. Здесь было что-то страшное. Мы сначала посмотрели на окна – окон нет, но когда зашли внутрь, то все повреждено. Особенно конфеты, вся техника, мебель, двери, окна. Это наши конфетки. Мы только вчера их завернули, не успели вывести,

– рассказала работница разбитого предприятия Галина.

Утром на рабочие места приехали работники, чтобы понять, как быть дальше. Все они присоединились к уборке и настроены на то, чтобы снова открыть производство. Однако, убытки очень серьезные. Пока владелец еще не может назвать сумму, но понятно, что замена техники, окон, мебели потребует немало средств.

Мы тушили, а они летели и снова падали. Опять "Шахеды". Тушили во дворе пожар, а они просто над нами. Мы прятались кто куда,

– вспомнил местный житель Сергей.

Сейчас россияне используют тактику массированных атак и пытаются запутать наши силы. Более того, враг атакует в течение длительного времени. Например, вечером 8 апреля атака продолжалась более 2 часов.

Под ударом также находилась Харьковская область. К сожалению, погиб 64-летний мужчина. Кроме этого, россияне выпускали КАБы, били по Волчанску и Золочевщине.