Під ударом були три райони: Основ'янський, Київський та Індустріальний. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, найбільше дронів ворог спрямував саме на промислову зону Основ'янського району.

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В які саме об'єкти цілився ворог

Правоохоронці та керівництво області повідомляють, що росіяни взялися знищувати нашу цивільну промисловість. Лише за добу зафіксували удари у виробництво побутових речей, лакофарбових матеріалів, СТО, підприємство, яке займається сміттєвим сортуванням та кілька складів. Також ворог продовжує атакувати житловий сектор.

Станом на ранок 9 квітня відомо про 10 виробництв, які зазнали пошкоджень. Окупанти навмисно ціляться у цивільні виробництва, які наповнюють бюджет, дають робочі місця. Майже щоразу масовані атаки, крім житлового сектору, серйозно б'ють по промисловості, яка ще залишається працювати у Харкові.

Вони перейшли максимально на "Шахеди". Це те, що ми спостерігаємо останній тиждень. Безпілотники заходять з декількох сторін, намагаючись максимально обійти наші засоби протидії та завдати ураження. Ми спостерігаємо, що удари припадають на цивільну інфраструктуру,

– розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що постраждалим підприємствам допомагатимуть з оформленням документів для отримання державного гранту на переробку. Мовиться про суму до 8 мільйонів гривень на відновлення.

Росія атакувала виробництво солодощів

Чергова атака росіян припала на будівлю, де виготовляють солодощі. Туди влучив "Шахед" і дуже сильно пошкодив підприємство, сусідні приміщення, місце, де спав охоронець. На щастя, він дивом вцілів і не був пораненим.

Це жах. Я сама з Куп'янська, переселенка. Тут було щось страшне. Ми спочатку подивилися на вікна – вікон немає, але коли зайшли всередину, то все пошкоджене. Особливо цукерки, вся техніка, меблі, двері, вікна. Це наші цукерочки. Ми тільки вчора їх загорнули, не встигли вивести,

– розповіла працівниця розбитого підприємства Галина.

Зранку на робочі місця приїхали працівники, щоб зрозуміти, як бути далі. Всі вони долучилися до прибирання і налаштовані на те, щоб знову відкрити виробництво. Однак, збитки дуже серйозні. Поки власник ще не може назвати суму, але зрозуміло, що заміна техніки, вікон, меблів потребуватиме чимало коштів.

Ми тушили, а вони летіли й знову падали. Знов "Шахеди". Гасили у дворі пожежу, а вони просто над нами. Ми ховалися хто куди,

– пригадав місцевий мешканець Сергій.

Зараз росіяни використовують тактику масованих атак і намагаються заплутати наші сили. Ба більше, ворог атакує впродовж тривалого часу. Наприклад, ввечері 8 квітня атака тривала понад 2 години.

Під ударом також перебувала Харківська область. На жаль, загинув 64-річний чоловік. Крім цього, росіяни випускали КАБи, били по Вовчанську та Золочівщині.