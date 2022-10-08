4 смертоносных снаряда попали по Салтовскому району. Еще одна ракета прилетела в Основянский район города.
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Последствия очередного обстрела Харькова
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ракеты типа С-300 запускали из российского Белгорода.
Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории,
– сообщил Синегубов.
Он добавил, что сейчас на местах работают все профильные службы.
Кстати, момент запуска ракет по Харькову услышали и жители Белгорода. В них раздался сильный взрыв.
В Белгороде раздался взрыв: видео (Внимание! 18+, нецензурная лексика)
Заметим, что ракетный удар по Харькову россияне нанесли после полуночи. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что из-за попадания вспыхнул пожар. Она случилась в одном из лечебных заведений в центре города и в нежилом помещении.
Накануне Харьков впервые атаковали иранскими дронами
В ночь на 6 октября по Харькову впервые запустили дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Беспилотники ударили в промышленную зону, где не было людей. На месте попадания вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Детали дрона изъяли правоохранители.
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