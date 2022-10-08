4 смертоносні снаряди влучили по Салтівському району. Ще одна ракета прилетіла в Основ'янський район міста.

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Наслідки чергового обстрілу Харкова

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ракети типу С-300 запускали з російського Бєлгорода.

Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території,

– повідомив чиновник.

Він додав, що зараз на місцях працюють всі профільні служби.

До речі, момент запуску ракет по Харкову почули й мешканці Бєлгорода. В них пролунав сильний вибух.

У Бєлгороді пролунав вибух: відео (Увага! 18+, нецензурна лексика)

Зауважимо, що ракетного удару по Харкову росіяни завдали після опівночі. Мер міста Ігор Терехов розповів, що через влучання спалахнула пожежа. Вона трапилася в одному з лікувальних закладів у центрі міста та в нежитловому приміщенні.

Напередодні Харків вперше атакували іранськими дронами

У ніч на 6 жовтня по Харкову вперше запустили дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Безпілотники вдарили у промислову зону, де не було людей. На місці влучання спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Деталі дрона вилучили правоохоронці.

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