Обстрел в Харькове: ранены 15 военных и 16 гражданских, число погибших неизвестно

В результате последнего вражеского обстрела в Харькове в местные больницы поступило более 30 человек с ранениями разной степени тяжести. Один мирный житель погиб.

Из-за того, что обстрел произошел недавно, количество раненых и погибших может изменяться. В местные больницы уже поступило более 30 человек.

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Среди пострадавших – 15 военных и 16 гражданских лиц. Один мирный житель погиб в результате ранений.

Полный текст сообщения:

"Харьковский городской совет о последствиях обстрелов города: После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести. Одна гражданская умерла. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже.

Всего за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской клинической многопрофильной больницы №25 доставлены 44 раненых, из них – 20 военных. Из всех доставленных умерли двое военных и пять гражданских".

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