Оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области: под завалами обнаружили тело женщины

Вечером 20 ноября оккупанты обстреляли Харьковщину. Вражеская ракета попала в жилой дом в селе Шевченково Купянского района.

Под завалами обнаружили тело женщины. Также удалось спасти мужчину, который сейчас находится в больнице.

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Ракета разрушила 4 квартиры

Первым об обстреле сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Тогда же он отметил, что под завалами могут находиться люди.

Утром 21 ноября в ГУ ГСЧС Харьковской области сообщили, что вражеская ракета разрушила торцевую стену двухэтажного жилого дома. Также разрушены крыша и 4 квартиры. Под завалами обнаружено тело погибшей женщины, а пострадавший мужчина, которого удалось спасти, находится в жидком состоянии в больнице.

В комментарии Суспільному представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко уточнил, что погибшей женщине было 38 лет, а пострадавшему – 65 лет. В то же время председатель ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 2 человека. На месте удара идет разбор завалов.

По предварительным данным, в здание попала ракета С-300.

Оккупанты обстреливают Харьковщину из артиллерии

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали территорию области. В частности, под огонь попали населённые пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Кроме того, в Купянске из-за вражеских обстрелов повреждены складские помещения и гражданские объекты, из-за чего возникли пожары.

Сколько ракет Россия выпустила по Украине

Президент Владимир Зеленский 20 ноября обратился к участникам Международной организации Франкофонии. В своем обращении глава государства сообщил, что за 270 дней полномасштабной войны против Украины, оккупанты запустили по Украине более 4 700 ракет. В частности, почти 100 ракет враг запустил во время массированной ракетной атаки 15 ноября.

Стоит отметить, что Харьковщина часто страдает ударами ракетами С-300, которые россияне запускают с территории Белгородской области. Аналогичная ситуация и в Запорожской области – там враг часто использует этот тип ракет, запуская их с временно оккупированных территорий. До недавнего времени от ракет С-300 страдал и Николаев, но после деоккупации Николаевщины и правобережья Херсонщины, линия фронта отдалилась от города, что сделало невозможным подобные атаки.

Следует посмотреть – последствия предварительных обстрелов Харьковщины: смотрите видео