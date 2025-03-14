Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Прокудина и областную прокуратуру.

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Что известно о попадании в Херсоне

В течение дня в городе было несколько взрывов.

Российская армия усиливает террор жителей Херсона! Второй раз за день город содрогнулся от вражеских авиаударов. Одна из управляемых авиабомб попала в жилой квартал – в Центральном районе горит частный дом,

– написал Александр Прокудин в 21:34.

В 21:56 в городе снова прогремели взрывы.

По данным Романа Мрочко, в Херсоне один погибший и двое раненых.

"Один из КАБов прилетел в Центральный район. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Две женщины с минно-взрывными травмами обратились к врачам", – написал он.

Еще одна 57-летняя херсонка получила контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, перелом плеча.



Последствия обстрела Херсонщины / Фото Херсонская областная прокуратура

В прокуратуре привели детали ужасных обстрелов Херсонщины

Россияне сбросили на Херсонщину 8 управляемых авиационных бомб, было зафиксировано попадание в Херсонском и Бериславском районах.

В результате удара погиб 43-летний мужчина – спасатели деблокировали его тело из-под завалов. Гражданский получил ранения.

А в поселке Текстильное ранен 14-летний ребенок.

Повреждены частные жилые дома, транспортные средства и другую гражданскую инфраструктуру.

Это уже второй массированный авиаудар по региону за день, что свидетельствует о целенаправленном терроре против мирного населения,

– отметили в прокуратуре.

Где в Украине тревога

Российский террор вечером 14 марта

Также взрывы слышали в Сумах и Кривом Роге. В последнем оккупанты попали в центр города, там есть раненые.

И продолжается атака "Шахедами" на Одессу, там тоже было громко. И в Одессе, и в Кривом Роге есть перебои со светом.