Российские оккупанты 2 января в Корабельном районе атаковали общественный транспорт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской военной администрации Романа Мрочко.

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Есть пострадавшие

В салоне автобуса, который принадлежит частному предприятию-перевозчику, были пассажиры.

Предварительно, пострадали три человека. Их госпитализировали,

– говорится в сообщении.

Другие источники пишут о 5 пострадавших лицах.

Кроме этого, Мрочко уточнил, что информацию уточняют.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Россияне осуществили обстрел из артиллерии. Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, недавно она активизировала обстрелы Херсона. Кроме этого, в СМИ появилась информация якобы о планировании россиян повторного наступления на город, который Силы обороны деоккупировали еще в ноябре 2022 года.

В ЦПД отреагировали на это и отметили, что наша армия готова ко всему.