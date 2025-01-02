Украинским Силам обороны не предоставили лучшую модификацию американских танков Abrams, однако, они высоко их оценивают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Что военные говорят об Abrams

В издании отметили, что Украина владеет небольшим количеством танков Abrams. Однако военные положительно отзываются об этой технике.

Он лучше Т-72, Т-62 и даже русского Т-90,

– говорит об Abrams один из украинских командиров танковых войск.



Характеристика танков M1 Abrams / Инфографика 24 Канала

Отметим, что эти танки создавались для противодействия советской технике. Они оснащены более мощной броней и сделаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную выживаемость экипажа.

По рассказам танкистов, воевавших в Ираке, снаряды российских Т-72 "отскакивали от Abrams". Американские танки выдерживали многочисленные попадания и продолжали наносить ущерб.

Кроме этого, снаряды Abrams с обедненным ураном эффективно пробивают вражескую броню. Зато большинство российских танков не могут использовать такие снаряды.