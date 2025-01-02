Українським Силам оборони не надали найкращу модифікацію американських танків Abrams, однак, вони високо їх оцінюють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Що військові кажуть про Abrams

У виданні зауважили, що Україна володіє невеликою кількістю танків Abrams. Проте військові позитивно відгукуються про цю техніку.

Він кращий за Т-72, Т-62 і навіть за російський Т-90,

– каже про Abrams один з українських командирів танкових військ.



Характеристика танків M1 Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Зазначимо, що ці танки створювалися для протидії радянській техніці. Вони оснащені більш потужною бронею та зроблені таким чином, щоб забезпечити максимальне виживання екіпажу.

За розповідями танкістів, що воювали в Іраку, снаряди російських Т-72 "відскакували від Abrams". Американські танки витримували численні влучання та продовжували завдавати шкоди.

Окрім цього, снаряди Abrams зі збідненим ураном ефективно пробивають ворожу броню. Натомість більшість російських танків не можуть використовувати такі снаряди.