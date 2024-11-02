О видеофиксации обстрела, которую удалось сделать нагрудным камерам полицейских, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию. На Херсонщине атаки дронов на автомобили стали ежедневными.

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Обстрел Херсона попал на видео

Херсон. Сегодня нелюди в очередной раз обстреляли город. Погибла женщина и есть раненые, среди которых дети. Патрульные оперативно отправились на помощь. Разбирали завалы, накладывали турникеты и на бронированных автомобилях эвакуировали раненых,

– говорится в заметке.

Полиция помогает раненым: смотрите видео (Осторожно, чувствительные кадры!)

К сожалению, в украинских реалиях работа полиции – это не только выписать штраф. Россияне ежедневно и каждую ночь совершают преступления, считая, что они останутся безнаказанными. Но это не так.

В ХОВА напомнили советы, как вести себя, если видите вражеский дрон

Если слышите звук дрона или видите неизвестный объект в небе – немедленно направляйтесь в укрытие!

Если находитесь на открытой местности – бегите зигзагом к ближайшему рву или канаве, чтобы оператор беспилотника не мог прицелиться.

Ни в коем случае не подходите и не трогайте сбитый дрон. Отойдите подальше и вызовите ГСЧС по номеру 101 или полицию по номеру 102.



Как действовать, если заметили российский дрон / Фото из телеграм-канала ХОВА