Контрбатарейная борьба и деоккупация Левобережья: как защитить Херсон от обстрелов

В Украины сейчас мало возможностей уберечь Херсон от обстрелов. Однако есть варианты, как минимизировать эти атаки от российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, оккупанты преимущественно обстреливают Херсон из реактивной и ствольной артиллерии. К сожалению, защититься от подобных атак крайне сложно.

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Как уберечь Херсон от обстрелов

Как отметил Крамаров, один из эффективных вариантов – контрбатарейная борьба. Украинские военные регулярно пытаются уничтожить вражеские артиллерийские установки, из которых оккупанты обстреливают Херсон.

Очевидцы не раз сообщали, что россияне вообще неприцельно стреляют по городу. Они быстро привозят артиллерийскую установку и без особого прицеливания стреляют в сторону Херсона. А после этого пытаются как можно быстрее уехать с позиции.

Чистый терроризм и геноцид мирного населения, которому можно противостоять только в ответ. На опережение здесь действовать гораздо сложнее,

– заметил Крамаров.

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Впрочем, украинские военные активно усиливают мониторинг местности на левобережье Херсона, чтобы оперативно реагировать на действия оккупантов. Это помогает на опережение стрелять во вражеские артиллерийские системы.

Крамаров подчеркнул – обстрелов из вражеской артиллерии удастся избежать только после полной деоккупации левого берега Херсона. Тогда системы буквально не будут доставать к Херсону.

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